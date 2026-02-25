Haberler

Hakkari okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hakkari'de etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Hakkari okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Hakkari'de okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Hakkari Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

26 Şubat Perşembegünü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari'de Kar Esareti ve Çığ Tehlikesi Alarmı

Hakkari genelinde perşembe gününden itibaren yoğun bir kar yağışı dalgası bekleniyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının hızla artacağı tahmin edilirken, dondurucu soğuklar cuma günü zirve yapacak.

26 Şubat Perşembe: Yoğun Kar Yağışı

Perşembe günü Hakkari genelinde gökyüzü tamamen kapanacak ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Şehir merkezinde ve ilçelerde hayatın yavaşlaması bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -9°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün boyu %90 seviyelerinde. Güneyden esecek rüzgarın (saatte 15-25 km) etkisiyle kar yağışı yer yer tipi şeklinde görülebilir. Görüş mesafesinde ciddi azalmalar bekleniyor.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Cuma günü kar yağışı etkisini hafifletse de, bulutların dağılmasıyla birlikte dondurucu "Sibirya soğukları" şehre hakim olacak. Hakkari adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -6°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -18°C

• Detay: Yağış ihtimali %25'e düşerken, gece saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok altına inecek. Hissedilen soğuk, rüzgarın etkisiyle -25°C'lere kadar gerileyebilir.

Hakkari Valiliği ve AFAD'dan Önemli Uyarı: Yoğun kar yağışı ve artan sıcaklık farkları nedeniyle dik yamaçlarda çığ riski en üst seviyededir. Vatandaşların zorunlu olmadıkça şehirler arası yollara çıkmaması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması hayati önem taşımaktadır.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembegünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
