Hakkari’de kütüphaneler arası eşgüdüm toplantısı Esendere’de gerçekleştirildi

Hakkari ve ilçelerindeki kütüphane hizmetlerinin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla kütüphaneler arası eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari ve ilçelerindeki kütüphane hizmetlerinin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen kütüphaneler arası eşgüdüm toplantısı, Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı Esendere Belde Şube Halk Kütüphanesinin ev sahipliğinde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Hakkari İl Halk Kütüphanesi, Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi, Çukurca Halk Kütüphanesi ve Şemdinli Halk Kütüphanesi müdürleri ile Durankaya ve Esendere Şube Halk Kütüphanesi sorumluları ve kütüphaneciler katıldı. Toplantıda, il genelindeki kütüphanelerin mevcut durumları, yürütülen kültür-sanat faaliyetleri, okuma alışkanlığını artırmaya yönelik projeler ve kütüphanelerin fiziki ile teknolojik altyapılarının geliştirilmesi konuları detaylıca ele alındı.

"Kütüphanelerimizi sosyal yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyoruz"

Toplantının ardından ev sahibi sıfatıyla değerlendirmelerde bulunan Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İl müdürümüzün başkanlığında, ilimiz ve ilçelerimizdeki kütüphane yöneticilerimizi beldemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi ve bağlı belde kütüphanelerimiz dahil olmak üzere, bölgemizdeki tüm kütüphanelerin vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize daha modern şartlarda hizmet vermesi temel gayemizdir. Bugün gerçekleştirdiğimiz eşgüdüm toplantısı, kütüphanelerimiz arasındaki iş birliğini artırmak ve hizmet kalitesini üst seviyelere taşımak adına oldukça verimli geçmiştir. Kütüphanelerimizi sadece kitap okunan alanlar değil, her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği birer kültür ve sosyal yaşam alanı haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantı, il genelinde yürütülecek ortak projelerin planlanması ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı