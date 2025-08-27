Güney Kore'de Okullarda Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı

Güney Kore'de Okullarda Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Ulusal Meclisi, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa, acil durumlar ve engelli öğrencileri kapsamayacak.

GÜNEY Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Güney Kore'de meclis, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Güney Kore Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada 163 üyenin 115'inin yasa tasarısı lehinde oy kullandığı bildirildi. Yeni yasaya göre öğrenciler, ders saatlerinde cep telefonları ile akıllı cihazlarını kullanamayacak. Ancak engelli öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olanlar ile acil durumlar kapsam dışında olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor

Adım adım savaşa! Nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.