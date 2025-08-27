Güney Kore'de Okullarda Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı

GÜNEY Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Güney Kore'de meclis, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Güney Kore Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada 163 üyenin 115'inin yasa tasarısı lehinde oy kullandığı bildirildi. Yeni yasaya göre öğrenciler, ders saatlerinde cep telefonları ile akıllı cihazlarını kullanamayacak. Ancak engelli öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olanlar ile acil durumlar kapsam dışında olacak.