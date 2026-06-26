Gördes'te tarihi icazet töreni

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir ilk yaşandı. İlçede ilk kez aynı program kapsamında hafızlık eğitimini tamamlayan 10 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlenirken, yoğun katılımla gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde hafızlık geleneği adına tarihi bir gün yaşandı. Gördes Merkez Ulu Camii'nde ilçe tarihinde ilk kez aynı program kapsamında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 10 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda manevi atmosfer dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 10 öğrenci, dualar eşliğinde hafızlık icazetlerini alarak Kur'an-ı Kerim'e hizmet yolunda önemli bir merhaleyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren Gördes Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Mustafa Devrik, hafızlık müessesesinin yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını belirterek, Kur'an'ı anlayan, yaşayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmenin hedeflendiğini söyledi.

Devrik, "Bugün sadece 10 evladımızın hafızlık sevincini yaşamıyoruz. Aynı zamanda yıllar önce büyük bir inançla başlatılan hafızlık hizmetlerinin meyvelerini topluyoruz. Bu başarı öğrencilerimizin gayreti, ailelerimizin fedakarlığı ve hocalarımızın özverili çalışmaları sayesinde ortaya çıkmıştır. Gördes, Kur'an'a hizmet eden önemli merkezlerden biri olma yolunda güçlü adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Gördes İlçe Müftüsü Hasan Aydın ise yaptığı selamlama konuşmasında ilçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen toplu hafızlık icazet merasiminin büyük anlam taşıdığını belirterek, hafızların yetişmesinde emeği bulunan ailelere, Kur'an kursu öğreticilerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Bünyamin Kahraman, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Yıldız, Reisülkurra Vekili Selim Menteşeli, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Erdinçli de katılarak hafızlığın İslam medeniyetindeki önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri de Türkiye genelinde derece elde eden hafızlar Ahmet Yüksel, Enes Kaput ve Samet Açar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetleri oldu. Okunan tilavetler camiyi dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Yoğun katılım nedeniyle cami içerisinde ve bahçesinde geniş organizasyon gerçekleştirildi. Kadın misafirler için büyük ekranlı özel bölüm hazırlanırken, cami bahçesine kurulan dev ekran sayesinde dışarıda bulunan vatandaşlar da programı takip etti.

Konuşmaların ardından hafızlara icazet belgeleri, plaketleri ve altın hediyeleri takdim edildi. Program sonunda katılımcılara pilav, ayran ve aşure ikramı yapılırken, Reisülkurra Vekili Selim Menteşeli'nin yaptığı dua ile manevi atmosfer zirveye ulaştı.

İlçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen toplu Hafızlık İcazet Merasimi, Gördes'te Kur'an hizmetlerinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, programa katılan vatandaşlar organizasyonda emeği geçen Gördes İlçe Müftülüğü, Hafızlık Kur'an Kursu yönetimi ve hayırseverlere teşekkür ederek bu anlamlı programın geleneksel hale getirilmesini temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı