Haberler

Gönenli öğrencilerden "Oyuncak" adlı tiyatro gösterisi

Gönenli öğrencilerden 'Oyuncak' adlı tiyatro gösterisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, Hakkı Bigeç'in yazdığı 'Oyuncak' adlı tiyatro oyununu sahneledi. 26 öğrencinin tamamının görev aldığı, aylar süren hazırlıkla ortaya çıkan gösteri, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından sahnelenen "Oyuncak" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Türk tiyatrosunun önemli çocuk oyunları arasında yer alan ve Hakkı Bigeç tarafından kaleme alınan "Oyuncak", bu kez Gönenli öğrencilerin yorumuyla sahneye taşındı. Gönen Eczacı İzzet Akçiçek İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınıftaki 26 öğrencinin tamamının görev aldığı oyunun hazırlık sürecinin aylar sürdüğü öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren gösteride tiyatro, müzik ve dans unsurları bir arada kullanıldı.

Sınıf öğretmeni ve oyun yönetmeni Nurten Hülya Aktay rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler yalnızca sahnede rol almakla kalmadı, oyunun üretim sürecine de katkı sundu. Gösteride seslendirilen bazı şarkıların sözlerinin öğrencilerle birlikte hazırlandığı belirtildi.

Gösteri sonunda öğrenciler, performansları nedeniyle seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Etkinlik, sanatın ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekerken, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! İSKİ duyurdu: 5 ilçede 10 saatlik kesinti başlıyor

5 ilçe 10 saat susuz kalacak!

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı