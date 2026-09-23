Gölpazarı MYO'da yaklaşık 200 öğrenci yeni dönemde ders başı yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte yaklaşık 200 öğrenci Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda eğitime başladı. Yeni ve eski öğrencilerin bir araya gelmesiyle ilçede üniversite heyecanı da yeniden başladı. Öğrencilerin gelmesiyle ilçede

"Hedefimiz yalnızca öğrencilerimize mesleki eğitim vermek değil, aynı zamanda onların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır"

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimizle birlikte başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Gölpazarı Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz yalnızca öğrencilerimize mesleki eğitim vermek değil, aynı zamanda onların akademik, sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Vizyonumuz; kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmak, her bakımdan alanında donanımlı ve kültürel değerlerimize bağlı bireyler yetiştirmek, özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayarak ülkemize ve insanlığa hizmet edebilmektir. Yeni eğitim döneminde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sosyal Hizmetler, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ile Yerel Yönetimler programlarımızda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yaklaşık 200 öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılına başladık. Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerini de geliştirmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için başarılı, sağlıklı ve verimli geçmesini diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı