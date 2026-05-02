GKV'li öğrencilerden zamanda yolculuk sergisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenciler tarafından açılışı gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze" konulu sergi ziyaretçileri adeta geriye götürerek eski günleri yaşattı. İnsan yaşamı için büyük önem taşıyan araç ve gereçleri toplayan öğrencilerin açtığı sergi adeta insanları zaman tünelinde yolculuğa sevk ediyor.

IB PYP "Bulunduğumuz Mekan ve Zaman" teması kapsamında GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, "Geçmişten Günümüze" sergisi hazırladı. Öğrenciler, farklı dönemleri inceleyerek toplumların nasıl yaşadığını ve değerlerin yaşamı nasıl şekillendirdiğini keşfederek elde ettikleri etnografik eserlerden oluşan bir sergi açtılar. Araştırma sürecinde edindikleri bilgileri karşılaştıran öğrenciler, geçmiş ile günümüz arasında bağlantılar kurdu. Sergi hazırlıkları boyunca araştırma, düşünme, iletişim ve sosyal becerilerini aktif bir şekilde kullandıkları gözlemlendi. Bu süreç, öğrencilerin öğrenmelerini anlamlandırdıkları ve gelişimlerini ortaya koydukları değerli bir deneyim olduğunu ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, "Öğrencilerimiz bu sergide bir önceki dönemde insanlar için büyük önem taşıyan ve günlük hayatın olmazsa olmazı haline gelen araç ve gereçlerden oluşan güzel bir sergiyle ziyaretçileri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardılar. Bu çalışmayla geçmişten geleceğe yaşamın önemli araç ve gereçlerini de yakından tanıma şansı buldular. Emeği geçen öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Serginin hafta boyunca GKV Özel Okullarında açık kalacağı da öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı