Giresun'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılını koreografiyle kutladı

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Üçtepe İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okul bahçesinde koreografi yaparak kutlama gerçekleştirdi. Okul Müdürü Emin Taşkın, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla koreografi yaptı.

Üçtepe İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin koordinasyonunda okul bahçesinde "ay yıldız" ile "100. yıl" yazısı oluşturdu.

Okul Müdürü Emin Taşkın, AA muhabirine, her sene coşkuyla kutladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu sene 100. yıl olması dolayısıyla daha geniş kapsamlı kutladıklarını belirterek, koreografide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.