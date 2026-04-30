Genel Müdür Çay, 'Gazetecilik mesleğinde iş kaybı riskinin söz konusu'

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, gazetecilik mesleğinde iş kaybı riskinin söz konusu olduğunu belirterek, "Birçok medya kuruluşu kendi haber doğrulama araçlarını yazıp kullanmaya başladı. Kitlelere özel haber deneyimi ve kişiselleştirme imkanı yine fırsatlar başlığı altında sunabileceğimiz başlıklardan bir tanesidir" dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından "İletişim Buluşmaları" kapsamında düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik" başlıklı etkinliğe, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay katıldı. Öğrecilere sektördeki gelişmeler hakkında bilgi veren Çay, yapay zekanını gazetecilik dalına olan etkilerinden söz etti.

"Sektörle akademiyi birbirine yaklaştırmaya çalışıyoruz"

Etkinlikte ilk olarak kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yaptığı konuşmada, "İletişim Buluşmalarında amacımız akademide ürettiğimiz bilgiyle sektördeki tecrübenin, sektördeki işin olabildiğince birbirine yakın olması ve yaklaştırılmasıdır. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da böyledir; akademi genellikle, sektörün biraz gerisinde kalır. Sektör çok hızlı gider, biz onu öğretmeye biraz daha geç başlarız. Ama biz yaptığımız bu tür sektör akademi buluşmalarıyla olabildiğince sektörle akademiyi birbirine yaklaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki akademisyen arkadaşlarımızın gençlere, üniversite öğrencilerine öğrettiği bilgilerin mezun olduktan sonra sektörde ne kadar işe yarayabileceği, ne kadar işe yaraması gerektiği en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir. Olabildiğince buradaki öğrettiğimiz bilgilerin mezun olduktan sonra iş hayatında öğrencilerimizin kullanabileceği bilgiler olmasını istiyoruz" dedi.

"Gazetecilik mesleğinde iş kaybı riski söz konusu"

Daha sonra konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, öğrecilere sektördeki gelişmeler hakkında bilgi verdi, yapay zekanını gazetecilik dalına olan etkilerinden söz etti. Abdulkadir Çay, "Gazetecilik mesleğinde iş kaybı riski söz konusu. Algoritmaların taraflı olarak hazırlanması, editöryal bağımsızlığın kaybı, veri gizliliğinde sorunların artışı, telif hakkı ve etik içerik kullanımı tartışmaları da tehditler başlığı altında gördüğümüz konulardır. Burada telif hakkı meselesine ayrı bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Zira yapay zeka neticede bir içerik ile var olabilen bir platformdur. Burada içeriği üreten insanlar, bizleriz. Bu içeriğin üretilmesi konusu gündeme geldiğinde telif hakları söz konusu oluyor. Bu telif hakları meselesi de tüm dünyada aslında regülasyonlar ve yasal düzenlemeler anlamında devletlerin ayak uydurmakta zorlandığı başlıklardan bir tanesidir. Şu anda Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu olarak kurulan komisyon bu konuyu çalışıyor. Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Zira basınımızın, gazetecilerimizin, basın mensuplarımızın ürettiği içeriklerin birtakım global markalar tarafından ticarileştirilmesi ve sonucunda bu markaların bu ticarileştirilen içerikler üzerinden ciddi gelirler elde etmesi, ancak bu gelirleri bir türlü içeriği üretenlerle paylaşmaması gibi bir durum söz konusudur" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Çay, öğrencilere Basın İlan Kurumu hakkında bilgilendirici sunumunu yaptı.

Son olarak Rektör Yusuf Adıgüzel, Abdulkadir Çay'a adına Yunus Emre Ormanı'na dikildiğine dair bilgi içeren belgeyi verdi. Prof. Dr. Barış Kılınç ise Çay'a teşekkür belgesi taktim etti.

Şener Şen Kültür Salonu gerçekleşen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı