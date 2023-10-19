Gençlerin Gözdesi: Karesi Millet Kıraathanesi

Karesi Belediyesi tarafından hizmete alınan Karesi Millet Kıraathanesi, gençlerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğu bir merkez haline geldi. Öğrenciler, ev ortamını aratmayan bu kıraathanede sınav hazırlıklarını yapıyor. Ayrıca kıraathanede gençlere zeka oyunları eğitimleri de veriliyor.

Gençlerin rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğu Karesi Millet Kıraathanesi, gençlerin gözdesi oldu. Öğrenciler ev ortamını aratmayan merkezde sınav hazırlıklarını yapıyor.

Karesi Belediyesi toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2022 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik ile hizmete alınan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi, gençlerin büyük ilgisini görüyor. Huzurlu bir ortamda ders çalışma, kitap okuma ve sosyal etkinliklerde bulunma fırsatı bulan gençler, Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi içerisinde hizmete alınan Millet Kıraathanesi'ne akın ediyor.

5 bine yakın kitabın gençlerin hizmetine sunulduğu Karesi Millet Kıraathanesi'ne özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Merkezde ayrıca Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler tarafından da çocuklara zeka oyunları eğitimleri veriliyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da sık sık Karesi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor.

Haftanın 6 günü 12 saat açık

Karesi Millet Kıraathanesi sabah 09.00, akşam 23.00 arası haftanın 6 günü gençlerin hizmetine sunuldu. Her yaştan vatandaşa uygun kitap çeşitliliğinin bulunduğu Millet Kıraathanesi, nezih, sessiz ve sakin bir ortam sağlıyor. Engelli vatandaşların da gelip rahatlıkla ders çalışıp, kitap okuyabileceği bir ortam sağlandı. Ayrıca kıraathanede vatandaşlara ücretsiz wifi ve çay ikramı da bulunuyor. - BALIKESİR