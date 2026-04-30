Fırat Üniversitesi'ne Avrupa kapıları açıldı

Fırat Üniversitesi, Avrupa üniversite sporlarının en üst çatı kuruluşlarından biri olan European University Sports Association (EUSA)'ya kabul edildi. Bu prestijli yapıya Fırat Üniversitesinin kabul edilmesi, üniversitenin spor alanındaki uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası oldu. EUSA Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla Fırat Üniversitesine "Geçici EUSA Üyelik" statüsü verildi. Üniversiteye gönderilen resmi kabul mektubunda, üyelik başvurusunun takdirle karşılandığı ve sürecin olumlu şekilde ilerlediği vurgulandı. Mektupta ayrıca, geçici üyelik statüsüne sahip üniversitelerin, EUSA Üyelik Rehberi'nde yer alan haklardan şimdiden yararlanabileceği ifade edildi. Nihai üyelik onayının ise 2027 yılında yapılacak EUSA Genel Kurulu'nda karara bağlanacağı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fırat Üniversitesi, Avrupa çapında düzenlenen üniversiteler arası spor organizasyonlarına katılım hakkı elde ederken, aynı zamanda bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma fırsatına da kavuşacak.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Üniversitemizin European University Sports Association üyeliği, spor alanındaki uluslararası vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Öğrencilerimizin Avrupa platformlarında yer alması ve üniversitemizin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma gelmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

