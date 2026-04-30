Fırat Üniversitesi'ne Avrupa kapıları açıldı

Fırat Üniversitesi, Avrupa üniversite sporlarının en üst çatı kuruluşlarından biri olan European University Sports Association (EUSA)'ya kabul edildi. Bu prestijli yapıya Fırat Üniversitesinin kabul edilmesi, üniversitenin spor alanındaki uluslararasılaşma hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası oldu. EUSA Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla Fırat Üniversitesine "Geçici EUSA Üyelik" statüsü verildi. Üniversiteye gönderilen resmi kabul mektubunda, üyelik başvurusunun takdirle karşılandığı ve sürecin olumlu şekilde ilerlediği vurgulandı. Mektupta ayrıca, geçici üyelik statüsüne sahip üniversitelerin, EUSA Üyelik Rehberi'nde yer alan haklardan şimdiden yararlanabileceği ifade edildi. Nihai üyelik onayının ise 2027 yılında yapılacak EUSA Genel Kurulu'nda karara bağlanacağı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Fırat Üniversitesi, Avrupa çapında düzenlenen üniversiteler arası spor organizasyonlarına katılım hakkı elde ederken, aynı zamanda bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma fırsatına da kavuşacak.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Üniversitemizin European University Sports Association üyeliği, spor alanındaki uluslararası vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Öğrencilerimizin Avrupa platformlarında yer alması ve üniversitemizin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek konuma gelmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı