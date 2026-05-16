Üniversitesi öğrencilerine 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi
Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi düzenlendi. Eğitimde şiddet türleri, hukuki haklar ve destek mekanizmaları anlatıldı.
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında farkındalık eğitimi düzenlendi.
Gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, hukuki haklar ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi. - ELAZIĞ