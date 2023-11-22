ESOGÜ TÖMER'de uluslararası öğrencilere tanışma kahvaltısı düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ESOGÜ TÖMER) Türkçe hazırlık eğitimi alan 37 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler için tanışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıya ESOGÜ yönetimi ve akademik personel de katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ESOGÜ TÖMER) Türkçe hazırlık eğitimi alan 37 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler için tanışma kahvaltısı düzenlendi.

ESOGÜ TÖMER Yönetimi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yakup Murat Bulut ile TÖMER Yönetim Kurulu, akademik ve idari personeli katıldı.

Kahvaltı sonrasında öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'a TÖMER öğrencileri Kırımlı Elmaz Veliliaeva ve Etiyopyalı Jemal Kassaw Abebe tarafından çiçek takdim edildi. Etkinlikte Kazakistanlı öğrenci Yedil Yernur tarafından dombra çalınmasının ardından öğrenciler topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR