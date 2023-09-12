Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Okul Servislerine Özel Denetim Yaptı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki okullarda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 70 okul servis aracı kontrol edilirken, 77 okulun çevresi de güvenlik önlemleriyle kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde aranan iki kişi yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanındaki okullarda trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla, okul servis araçlarına yönelik özel denetimler icra edilirken, okul çevrelerinde kontroller sağlanarak emniyet tedbirleri alındı.

Denetimlerde 70 okul servis aracı denetlenirken 42 yerleşke içerisinde yer alan 77 okulun çevresi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde asayiş timleri tarafından çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.