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Eskişehir İl Ambulans Servisi 20 sağlık personeline obstetrik acil eğitimi verdi

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Eskişehir İl Ambulans Servisi 20 sağlık personeline obstetrik acil eğitimi verdi
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Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğince düzenlenen "Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi" 1-2 Ekim 2026'da tamamlandı. Eğitime 20 ATT, paramedik ve hekim katıldı; katılımcılara obstetrik aciller ve yenidoğana müdahale konularında teorik ve uygulamalı bilgi aktarıldı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sağlık personeline yönelik düzenlenen "Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

1-2 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime, İl Ambulans Servisi bünyesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT), Paramedik ve hekimlerden oluşan toplam 20 personel katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara gebelik süreci, doğum evreleri, obstetrik aciller ve yeni doğana yönelik acil müdahale yaklaşımları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen vaka simülasyonu uygulamalarıyla personelin hastane öncesi acil müdahale vakalarındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesini ve niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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