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Eskişehir’den 35 öğrencinin katılımıyla kamp etkinliği düzenlendi

Eskişehir’den 35 öğrencinin katılımıyla kamp etkinliği düzenlendi
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Eskişehir’den 35 öğrencinin katılımıyla Kocaeli’de düzenlenen kamp etkinliğinde gençler hem çeşitli konularla ilgili bilinçlendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

Eskişehir'den 35 öğrencinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen kamp etkinliğinde gençler hem çeşitli konularla ilgili bilinçlendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

TÜBİTAK ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarının hedefinde bulunan gençlerin ilgi ve enerjilerini hem kendilerine hem de ülkeye fayda sağlayacak alanlara yönlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. Eskişehir'deki 10 liseden 35 öğrencinin katılımıyla, Kocaeli Gebze Bilim Merkezi'nde 'Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm, Sıfır Atık, Optik, Matematik ve Arkeoloji, Doğada Bilim, Kuantum, Bilim Tarihi ve Mühendislik' temalarında kamp etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlanırken, eğlenceli ve verimli vakit geçirmeleri amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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