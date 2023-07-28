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Eskişehir'de Öğrencilere Ücretsiz Yüzme Eğitimi Veriliyor

Eğitim Haberleri

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in talimatıyla Millet Bahçesi'nde açılan portatif yüzme havuzundaki kurslar ilgi görüyor. Kursiyerlere hediyeler veren Alp, yaptığı açıklamada, 150 öğrencinin katıldığı kurslara desteklerinin aralıksız süreceğini ifade etti. Proje kapsamında yaz sezonu sonuna kadar ilçede çok sayıda kişinin yüzmeyi öğrenmesi bekleniyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in talimatıyla Millet Bahçesi'nde açılan portatif yüzme havuzundaki kurslar ilgi görüyor.

Kursiyerlere hediyeler veren Alp, yaptığı açıklamada, 150 öğrencinin katıldığı kurslara desteklerinin aralıksız süreceğini ifade etti.

Proje kapsamında yaz sezonu sonuna kadar ilçede çok sayıda kişinin yüzmeyi öğrenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Gülmez - Eğitim

Halk Eğitimi Merkezi Özkan Alp Eskişehir Eğitim Haberler

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