'Veli Buluşmaları: Yetenekten Başarıya Uzanan Meslek Lisesi Yolculuğu' programı düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen 'Veli Buluşmaları: Yetenekten Başarıya Uzanan Meslek Lisesi Yolculuğu' programında öğrencilere meslek liselerinin önemi ve girişimcilik anlatıldı.

'Elinden Gelecek Var Projesi' kapsamında organize edilen program, Organeneral Halil Sözer Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrencinin ilgiyle dinlediği etkinliğe Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Rallas da katıldı. Programda, meslek liselerinin önemi ve girişimcilik üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı