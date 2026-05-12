Haberler

'Özel' etkinlikte 7'den 70'e 3 kuşak öğrenciler bir araya geldi

'Özel' etkinlikte 7'den 70'e 3 kuşak öğrenciler bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi. Kuşaklar arası dayanışma sergilenen etkinlikte dans gösterileri, boyama etkinliği ve 'Hayır Çarşısı' düzenlendi.

Eskişehir'de özel öğrenciler, Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek Engelliler Haftasında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında Eskişehir'de anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen programda, özel öğrenciler, Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek kuşaklar arası dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, sergiledikleri Sirtaki performansıyla büyük beğeni topladı. Özel öğrenciler, kendi hazırladıkları yöresel danslar ve müziklerle izleyenlere duygusal ve eğlenceli anlar yaşattı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Tazelenme Üniversitesi sakinleri ve özel öğrenciler birlikte boyama etkinliği yaparak "engelsiz" bir dayanışma portresi çizdi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı sevgi gösterileriyle sona erdi.

"Bugün boyama yaptık"

Down sendromlu 16 yaşındaki Rümeysa Bünü, "Bugün çok güzeldi, çok eğlendim. Okulumuza normalde etkinlikler yapıp ders çalışıyoruz. Bugün boyama yaptık, pilav aldım. bugün biraz dinlendim, babamla biraz konuştum" dedi.

"Sanatın birleştirici gücüyle bir araya geldik"

Etkinlik hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, üç kuşağı buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sanatın birleştirici gücüyle kuşakları buluşturmak istedik. Umarım herkes için farkındalık dolu ve keyifli bir gün olmuştur." dedi.

Hayır Çarşısı'na yoğun ilgi

Etkinlik kapsamında özel öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği bir "Hayır Çarşısı" da kuruldu. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Gökkaya, bu tür buluşmaların manevi boyutuna dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin özel durumlarından dolayı bizdeki yerleri çok farklı. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin sevgi dolu yaklaşımı çocuklarımıza çok iyi geliyor. Ayrıca öğrencilerimizin ürünlerini sattığı Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelir, okulumuza katkı sağlıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı

Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Usta oyuncu Gül Onat 1 haftada 3 ameliyat geçirdi! Son hali sevenlerini üzdü

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Sevenlerinden dua istedi
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı