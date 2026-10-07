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Eskişehir'de ÇEDES 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı

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Eskişehir'de ÇEDES 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı
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Eskişehir'de, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇEDES kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı. Toplantıda öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerle buluşmasına katkı sağlayacak faaliyetler değerlendirildi.

Eskişehir'de, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında yeni eğitim öğretim yılına yönelik tanıtım ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Diyanet Gençlik ve Aile Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekrim, ÇEDES temsilcileri, okul temsilci öğretmenleri ve imamlar katıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik planlamaların yapıldığı buluşmada, ÇEDES projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerle buluşmalarına katkı sağlayacak olan faaliyetler ele alınarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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