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Eskişehir'de ARGE toplantısında eğitim çalışmaları ve yol haritası görüşüldü

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Eskişehir'de ARGE toplantısında eğitim çalışmaları ve yol haritası görüşüldü
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Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında düzenlenen ARGE Birimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim alanındaki çalışmalar ele alındı. Toplantıda devam eden projeler, faaliyetler ve gelecek dönemin yol haritası görüşüldü.

Eskişehir'de düzenlenen ARGE Birimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı'nda eğitim alanındaki çalışmalar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ARGE Birimi tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında görüşüldü. Devam eden projeler, gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitim alanındaki yeni çalışma başlıkları değerlendirildi. Eskişehir'de eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, önümüzdeki dönemin faaliyet planlamaları ve izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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