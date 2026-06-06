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Eskişehir'de Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) tamamlandı

Eskişehir'de Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) tamamlandı
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Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 2-5 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'ne 13 sağlık personeli katıldı. Güvenli sürüş teknikleri, acil durum araç kontrolü ve risk yönetimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında, 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) gerçekleştirildi.

Toplamda 13 sağlık persoleninin katıldığı eğitime, kurum personelinin yanı sıra il genelinde hizmet veren farklı kurumlardan sağlık çalışanları da iştirak etti. Ambulans sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla planlanan eğitim programında; güvenli sürüş teknikleri, acil durumlarda araç kontrolü, risk yönetimi ve trafik güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Uzman eğitmen ve koordinatör kadrosu eşliğinde yürütülen eğitim, katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak başarıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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