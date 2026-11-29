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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sınav alanını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sürücü adayları ve usta öğreticilerle bir araya geldi. Sınav sürecine ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulunan Ekici, trafikte güvenli sürüş, trafik bilinci ve kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilinçli ve sorumluluk sahibi sürücülerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılan ziyarette Müdür Ekici, görev başındaki usta öğreticilere ve sınav görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar, ehliyet almak için ter döken sürücü adaylarına ise başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı