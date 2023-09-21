Erzurum'da YSG sınavında ilk 5 bine giren öğrenciler piknik yaptı

Erzurum'da Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda ilk 5 bine giren öğrenciler, Palandöken'de mangal eşliğinde piknik yaparak başarılarını kutladılar. Vali, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri de etkinliğe katıldı.

Erzurum'da YSG sınavında ilk 5 bine giren öğrenciler şehrin protokolü ile birlikte Palandöken'de mangal eşliğinde piknik yaptı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda ilk 5 bine giren öğrenciler için Palandöken Kaymakamlığı ve Palandöken Belediyesi tarafından Palandöken Kent Ormanı'nda mangal etkinliği düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Palandöken Kaymakam Uğur Tutkan, okul müdürleri ve yöneticiler katıldı.

Programa katılan Vali Mustafa Çiftçi ve milletvekilleri, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, aldıkları derecelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - ERZURUM