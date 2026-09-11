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Erzurum’da okul öncesi eğitim zirvesi

Erzurum’da okul öncesi eğitim zirvesi
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İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; uyum haftası çalışmaları, okulların eğitim öğretime hazırlık süreçleri, okul güvenliği ve temizliği, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Birimlerin yürüttüğü çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi alan İl Müdürü Süleyman Ekici, sahadaki ihtiyaçların yakından takip edilmesinin, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda "Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim ortamlarında yetişmeleri, öğretmenlerimizin çalışmalarının desteklenmesi ve eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar istişare edildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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