Haberler

Erzurum'da okul güvenliği toplantısı Vali Baruş başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da okul güvenliği toplantısı Vali Baruş başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul güvenlik ve asayiş tedbirleri toplantısı yapıldı. Baruş, öğrencilerin güvende hissetmesi ve velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermesi için iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Eylül Ayı Okul Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde konuşan Vali Aydın Baruş, okul ve öğrenci güvenliğinin toplumun tamamını ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirtti. Öğrencilerin kendilerini güvende hissederek eğitimlerine odaklanabilmeleri ve velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çeken Baruş, tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Baruş'un başkanlığındaki toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti

BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"Siyasi parti broşürü" cinayetinde indirimli ceza!
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor