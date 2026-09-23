Erzurum'da okul güvenliği toplantısı Vali Baruş başkanlığında yapıldı

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Eylül Ayı Okul Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde konuşan Vali Aydın Baruş, okul ve öğrenci güvenliğinin toplumun tamamını ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirtti. Öğrencilerin kendilerini güvende hissederek eğitimlerine odaklanabilmeleri ve velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çeken Baruş, tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Baruş'un başkanlığındaki toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı