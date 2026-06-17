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Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi eğitime hizmet edecek

Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi eğitime hizmet edecek
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesi'ne tahsis edilen Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binasında incelemelerde bulundu. Ziyarette binanın eğitim alanı olarak kullanımı ve yapılacak düzenlemeler değerlendirildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesi tarafından sınıf ve eğitim alanı olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen Eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyaretine 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mehmet Faruk Kazdal da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında binanın eğitim amaçlı kullanımına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, yapılması planlanan düzenlemeler ve eğitim altyapısına sağlayacağı katkılar hakkında istişarelerde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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