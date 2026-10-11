Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Kemah'ta öğrencilerle buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Kemah'ta öğrencilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kemah ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmada eğitim süreçleri ve üniversite yaşamı konuşuldu; Rektör Kuyrukluyıldız öğrencilere başarılar diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kemah ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
İlçeye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında düzenlenen buluşmada Vali Aydoğdu ve Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi.
Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada öğrencilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Kuyrukluyıldız, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.