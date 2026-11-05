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Erzincan Valisi Aydoğdu, Yavuz Selim İlkokulu'nda öğretmenlerle bir araya geldi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Yavuz Selim İlkokulu'nda öğretmenlerle bir araya geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Yavuz Selim İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Aydoğdu, öğrencilerin hazırladığı resim ve mektupları kabul edip öğretmenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Yavuz Selim İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Vali Aydoğdu, çocukların kendisi için hazırladığı resim ve mektupları kabul etti.

Öğrencilere teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar dileyen Aydoğdu, daha sonra öğretmenlerle görüştü.

Öğretmenlerin eğitimdeki önemine değinen Aydoğdu, öğretmeni merkeze almadan başarıya ulaşılamayacağını belirtti.

Öğretmenlerin öğrenciler için fedakarca görev yaptığını ifade eden Aydoğdu, "Onlara verilen değer aslında evlatlarımıza verilen değerdir. Bu nedenle öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetli." dedi.

Gençlerin yetişkinlerin yalnızca sözlerine değil, davranışlarına da dikkat ettiğini vurgulayan Aydoğdu, gençler için doğru rol modeller oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Aydoğdu, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine yön vermek bir milletin yarınlarını inşa etmek demektir." ifadesini kullandı.

Öğretmenlere emek ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Aydoğdu, çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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