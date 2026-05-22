Erzincan Lisesinde Bilim Fuarı düzenlendi

Erzincan Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın katılımıyla açıldı. Öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi gördü.

Erzincan Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen fuarın açılışına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından fuar alanını gezen katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Farklı alanlarda hazırlanan projelerle öğrenciler, araştırma, sorgulama ve çözüm üretme becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Bilim Fuarlarının öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra özgüven, iş birliği ve sunum becerilerinin gelişmesine katkı sunduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
