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Erzincan'da polis, 270 öğrenci ve öğretmene suçtan korunma yollarını anlattı

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Erzincan'da polis, 270 öğrenci ve öğretmene suçtan korunma yollarını anlattı
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Erzincan'da polis ekiplerince iki lisede düzenlenen eğitimlerde 270 öğrenci ve öğretmene kişisel güvenlik, suçtan korunma, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı önlemler anlatıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesindeki programlarda Çocuk Polisinin görevleri de aktarıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince 270 öğrenci ve öğretmene kişisel güvenlik, suçtan korunma, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim düzenlendi.

Programlarda öğrenci ve öğretmenlere kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, Çocuk Polisinin görevleri, hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunma konusunda bilgi verildi.

Polis ekipleri, öğrencilerin güvenli, bilinçli ve huzurlu bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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