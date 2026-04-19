Kemah'ta öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kemah İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, Kemah Necatibey Ortaokulu ve Kemah İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler ile öğrenim gören öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Programda özellikle motorlu bisikletler ve elektrikli bisikletlerin güvenli kullanımı üzerinde durulurken, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenli sürüş teknikleri detaylı şekilde anlatıldı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerle erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı