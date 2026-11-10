Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü "Ata’ya Ağıt" ile andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü 'Ata’ya Ağıt' ile andı Haber Videosunu İzle
Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü 'Ata’ya Ağıt' ile andı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan’da ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte "Ata’ya Ağıt" eserini seslendirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Erzincan'da ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte "Ata'ya Ağıt" eserini seslendirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu'nda düzenlenen programa öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okul Müdürü Bilgihan Kılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program kapsamında Müzik Öğretmeni Yusuf Ozan Özcan öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, "Ata'ya Ağıt" eserini seslendirdi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, seslendirdikleri eserle Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

Program, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

TÜİK son verileri açıkladı! Üç sektörde tablo değişti
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Foça'da yaşlı adamı dolandırdığı ihbar edilen şüpheli otogarda yakalandı! Çantasından 47 ata altını çıktı

Çantasını açan polis şaşkına döndü! İçinden 47 ata altını çıktı
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Ünlülerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu14

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu