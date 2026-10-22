Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da Mamahatun 17 Şubat İlkokulunda öğrencilere organik tarım eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Mamahatun 17 Şubat İlkokulunda öğrencilere organik tarım eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mamahatun 17 Şubat İlkokulunda öğrencilere organik tarım ve güvenilir gıda eğitimi verdi. Eğitimde organik ürün logoları ve gıda güvenliği anlatılarak öğrencilerin bilinçli tüketim alışkanlığı kazanması hedeflendi.

Erzincan'da öğrencilerin organik tarım, doğal kaynakların korunması ve güvenilir gıda tüketimi konularında bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışması düzenlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklarda organik tarım ve güvenilir gıda tüketimi bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda Mamahatun 17 Şubat İlkokulunda öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrencilere doğal dengenin korunması, organik tarımın önemi, organik gıda tüketimi ve tarladan pazara uzanan üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca organik ürün logolarının nasıl tanınacağı ve gıda güvenliğinin önemi konuları ele alındı.

Çocukların erken yaşlarda bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasını hedefleyen eğitimle, doğal kaynakların korunması ve güvenilir gıda konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla gelecek nesillerin tarım, çevre ve gıda güvenliği konularında bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
İtfaiye eri bir can kurtarmak istedi! Sonrası korkunç

İntiharı engellemek isterken kabusu yaşadı
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

Dünya genelinde güvenlik açığı! e-Devlet için açıklama geldi
Menderes'te selde ölen 2 kardeşin davasında iddianame: Sanıklar haber verseydi sağ bulunabilirlerdi

Haber verselerdi kurtulabilirlerdi! Selde ölen 2 kardeş için dava