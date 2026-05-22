Öğrencilerin bilimsel projeleri Erzincan'da sergilendi

Erzincan İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Bilim Fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen fuara İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Çalışmaların, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve bilimsel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

Bilimsel üretimi teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikte öğrencilerin emek ve özveriyle hazırladığı projeler beğeni topladı.

Programda emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN

