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Erzincan'da bitki koruma ürünleri bayilerine b-reçete eğitimi verildi

Erzincan'da bitki koruma ürünleri bayilerine b-reçete eğitimi verildi
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri satan bayilere yönelik b-reçete sistemi eğitimi düzenledi. Eğitimde sistemin işleyişi ve sorumluluklar anlatıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, bitki koruma ürünleri satan bayilere yönelik b-reçete sistemi eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdürü Alper Koçaker başkanlığında gerçekleştirilen eğitim programına bitki koruma ürünleri bayileri katıldı.

Eğitimde, b-reçete sisteminin işleyişi, bayilerin sisteme ilişkin sorumlulukları ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yetkililer, eğitimle bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımının teşvik edilmesi, üreticilere daha güvenli ve sürdürülebilir tarımsal üretim hizmeti sunulmasının amaçlandığını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kalite ve güvenliğin artırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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