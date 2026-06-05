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Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Miniklere uygulamalı trafik eğitimi
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Erzincan'da Mimar Sinan Anaokulu'nda okul öncesi öğrencilerine trafik bilinci kazandırmak için özel bir trafik eğitim parkuru oluşturuldu. Polis ve üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen parkurda minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Erzincan'da okul öncesi öğrencilerine yönelik trafik bilincini geliştirmek amacıyla Mimar Sinan Anaokulu'nda özel trafik eğitim parkuru oluşturuldu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geleceğin teminatı olan çocuklara trafik kurallarını erken yaşlarda öğretmek amacıyla hayata geçirilen çalışma, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda, Toplum Destekli Polislik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde minik öğrenciler; trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretleri hakkında bilgilendirilirken, oluşturulan parkurda kuralları uygulayarak öğrenme fırsatı buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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