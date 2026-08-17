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Erzin Kaymakamı'ndan Kur'an Kurslarına Ziyaret

Erzin Kaymakamı'ndan Kur'an Kurslarına Ziyaret
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki kız ve erkek Kur'an kurslarını ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Akpınar, ihtiyaç ve talepleri dinleyerek kurslardaki çalışmaları değerlendirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren kız ve erkek Kur'an kurslarını ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin dersleri ve eğitim süreçleri hakkında görüşlerini dinleyen Akpınar, kurslarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri de değerlendirilirken, Kur'an kurslarında sürdürülen eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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