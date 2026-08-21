Erciş’te gençlere yönelik öfke kontrolü semineri verildi

Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanlığı tarafından gençlere yönelik 'öfke kontrolü' semineri verildi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından başlatılan proje çerçevesinde tüm Türkiye'de gençlere yönelik eğitim seminerleri verilmeye başlandı. Söz konusu seminerler çerçevesinde Van'ın Erciş ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı bünyesinde gençlere yönelik 'öfke kontrolü' semineri verildi. Erciş Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde verilen seminere Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanı Bilal Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçede eğitim gören gençler katıldı. Ocak bünyesinde faaliyet gösteren binadaki toplantı salonunda verilen seminerde Erciş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Muhammed Okan Çiçek tarafından gençlere 'öfke kontrolü' eğitimi verildi.

Seminerde konuşma yapan Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanı Bilal Koç, dört yıldır Erciş Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Ocağımızda kitap okuma, halı saha ve bilgi yarışmaları gibi etkinliklerin yanında gençlerimize yönelik eğitim seminerlerimiz de devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı