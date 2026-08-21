Haberler

Erciş’te gençlere yönelik öfke kontrolü semineri verildi

Erciş’te gençlere yönelik öfke kontrolü semineri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanlığı tarafından gençlere yönelik ‘öfke kontrolü’ semineri verildi.

Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanlığı tarafından gençlere yönelik 'öfke kontrolü' semineri verildi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından başlatılan proje çerçevesinde tüm Türkiye'de gençlere yönelik eğitim seminerleri verilmeye başlandı. Söz konusu seminerler çerçevesinde Van'ın Erciş ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı bünyesinde gençlere yönelik 'öfke kontrolü' semineri verildi. Erciş Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde verilen seminere Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanı Bilal Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçede eğitim gören gençler katıldı. Ocak bünyesinde faaliyet gösteren binadaki toplantı salonunda verilen seminerde Erciş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Muhammed Okan Çiçek tarafından gençlere 'öfke kontrolü' eğitimi verildi.

Seminerde konuşma yapan Ülkü Ocakları Erciş İlçe Başkanı Bilal Koç, dört yıldır Erciş Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Ocağımızda kitap okuma, halı saha ve bilgi yarışmaları gibi etkinliklerin yanında gençlerimize yönelik eğitim seminerlerimiz de devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine sürpriz isim

Fener kariyeri bitti! Yerine gelecek isim bomba
Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
Ortağını ve oğlunu öldürdü, eşini yaraladı! Adliyede söyledikleri inanılmaz

Baba-oğlu öldürdü, kamerayı görünce yaptığı şova bakın
ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede yalnızca özel izinle uçuş yapılıyor

ABD'de uçak faciası: 8 kişi öldü! Bölgede özel izinle uçuş yapılıyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haber! Anlaştığı takımı duyurdular
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Bu ne böyle hocam? Eğer doğruysa güle güle
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler