Emirdağ Tez İlkokulu'nda öğrenciler karne sevinci yaşadılar.

Emirdağ Tez İlkokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene; Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül, Okul Müdürü Reyhan Şahbaz, Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar Beyli ve Tez Köyü Muhtarı Ahmet İnce katıldı. Okulun sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Kaymakam Yasin Akgül, "Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederim. Öğrencilerin yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri temenni ederim. Öğrencilere iyi tatiller dilerim" dedi.

Program kapsamında: öğrencilere çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.

Samimi ve neşeli bir atmosferde karne dağıtımı gerçekleşti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı