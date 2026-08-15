Emirdağ'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Etkinliği

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" çerçevesinde camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Melek Camii'nde gerçekleştirilen programa, Emirdağ Müftülüğü manevi danışmanları Ali İhsan Akar ve Yusuf İçel'in rehberliğinde, GSB Emirdağ Gençlik Merkezi iş birliğiyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda öğrenciler; cami oyunları, geleneksel sokak oyunları ve çeşitli eğitici etkinliklerle hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Programa katılan Emirdağ Müftü Vekili Şuayıb Aydınlıoğlu da öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı