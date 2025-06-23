Emine Erdoğan: Üniversitelerde Sıfır Atık kulüpleri gençlerimiz için öncülük edecek

Emine Erdoğan: Üniversitelerde Sıfır Atık kulüpleri gençlerimiz için öncülük edecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Üniversitelerimizde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerimiz, bilimin rehberliğinde yaşanabilir bir dünya için öncülük edecek" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Üniversitelerimizde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerimiz, bilimin rehberliğinde yaşanabilir bir dünya için öncülük edecek" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan 'Üniversitelerde Sıfır Atık Uygulamaları İşbirliği Protokolü'ne dair paylaşımda bulundu. Sıfır Atık Vakfının protokolle ilgili paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Doğaya duyulan sevgi, kampüslerde kök salacak. Sıfır Atık Vakfımız ile YÖK arasında imzalanan protokol, yalnızca bir iş birliği değil, çevre bilincinin, sürdürülebilirliğin ve akademik gücün el ele verdiği bir geleceğin habercisidir. Üniversitelerimizde kurulacak Sıfır Atık kulüpleriyle gençlerimiz, bilimin rehberliğinde yaşanabilir bir dünya için öncülük edecek. Bu kıymetli iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, doğaya, insana ve geleceğe değer katan her gencimizi sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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