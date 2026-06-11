Haberler

Emet'te 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Emet'te 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu programında minikler, sure ve dualarını okudu, ilahiler seslendirdi. Veliler duygulu anlar yaşarken öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler için yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergilediği program, izleyenlere hem duygu dolu hem de neşeli anlar yaşattı.

Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte minik öğrenciler, eğitim yılı boyunca öğrendikleri sureleri, duaları ve Hadis-i Şerifleri başarıyla okudu. Seslendirdikleri ilahiler ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan öğrenciler, salondan alkış aldı. Çocuklarının sahnedeki heyecanına ortak olan veliler, program boyunca duygusal anlar yaşarken, öğrencilerin gösterileri büyük takdir topladı.

Programda konuşan Emet İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, erken yaşta verilen din ve değerler eğitiminin önemine vurgu yaptı. Gül, velilere ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, çocuklara kazandırılan Kur'an sevgisi ve güzel ahlak anlayışının hayatları boyunca onlara rehberlik edeceğine inandığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere karneleri ve başarı belgeleri verilirken, yıl boyunca gösterdikleri gayretin karşılığı olarak çeşitli oyuncaklar ve hediyeler takdim edildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak
Tramvayda taciz iddiası! Yolcular darbetti: O senin kızın yaşında

Tramvay sapığına linç girişimi: O senin kızın yaşında
12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

80 kişi gözaltında! Dev operasyonda evlerden neler çıktı neler
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu