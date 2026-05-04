Haberler

Emekli olan Güldane öğretmen öğrencilerine alkışlarla veda etti

Emekli olan Güldane öğretmen öğrencilerine alkışlarla veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da 42 yılı aşan eğitimcilik hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrılan öğretmen, okuluna öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları arasında veda etti.

Amasya'da 42 yılı aşan eğitimcilik hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrılan öğretmen, okuluna öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları arasında veda etti. Bütün okul, öğretmen Güldane Çankaya için merdivenlerde sıralandı.

1983 yılında mesleğine Mardin'de bir köy okulunda başlayıp 7 yıl sonra atandığı Amasya'da Gümüşhacıköy ile Merzifon ilçelerinde görev yapan Çorum Kargılı sınıf öğretmeni Güldane Çankaya, 21 yıldır çalıştığı Merzifon Mehmetçik İlkokulu'nda aktif eğitimciliği noktaladı.

Alkışlarla uğurlandı

Meslektaşları ve öğrencileri 65 yaşında emekli olan evli ve 2 çocuk annesi eğitimci için veda programı düzenledi. Okulun merdivenlerine sıralanan öğrenciler öğretmenlerini alkışlarla uğurladı. Pasta kesilip hediyeler alan Çankaya için öğrencileri sloganlar da attı.

"Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum"

42 yıl 4 ay boyunca mesleğini aşkla sürdürdüğünü belirten Çankaya, "Çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Sayısız anı biriktirdim. Mesleğimi çok sevdim. Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum" diye konuştu.

Mehmetçik İlkokulu duygusal anlara sahne olan veda görüntülerini, "42 yıl 4 ay boyunca sevgiyle, emekle ve iz bırakan kıymetli öğretmenimize bugün veda ettik. Nice öğrencinin hayatına dokunan bu güzel yolculuk, kalplerde hep yaşayacak. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler, yolunuz hep ışık olsun" notuyla paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar