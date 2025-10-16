Haberler

Emekli Öğretmen Bayram Aktaş, Öğrencileri ve Meslektaşları Tarafından Uğurlandı

Nazilli ilçesinde 37 yıllık öğretmenlik kariyerini sona erdiren Bayram Aktaş, meslektaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen duygusal bir törenle kırmızı halıyla uğurlandı. Aktaş, öğretmenlik hayatında öğrencilere yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde emekli olan öğretmen Bayram Aktaş (65), 37 yıldır görev yaptığı liseden, meslektaşları ve öğrencileri tarafından kırmızı halıyla uğurlandı.

Trabzon'da 1982 yılında mesleğe bağlayan Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Bayram Aktaş, 1988 yılında eski adı Nazilli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandı. Aktaş, 37 yıldır görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Aktaş için düzenlenen sürpriz uğurlama etkinliğinde yıllarca görev yaptığı motor bölümüne kırmızı halı serildi.

'BİR ÖMÜR VERDİM'

Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, gözyaşlarına hakim olamayan Aktaş, "Benim için bu olay çok büyük bir sürpriz oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Kolay değil, ben öğretmenliğe bir ömür verdim. Umarım kimseyi kırmadan tamamlamışımdır. En büyük keyfim de o olur zaten. Öğrencilerime elimden geldiğince yardımcı olmaya, yetiştirmeye çalıştım. Başarılı olduğuma da inanıyorum. Artık bundan sonraki yaşamımızda örgün eğitimi bitirerek, yaygın olarak sivil hayatta öğrencilerime yardımcı olmaya devam edeceğim. Çünkü öğretmenliği ve öğrencilerimi çok seviyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
