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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti ele alındı

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti ele alındı
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışan memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla periyodik toplantı düzenlendi. Personelin görüş ve önerileri dinlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, kurum içi iletişimi güçlendirmek, çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla periyodik olarak düzenlenen Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ile farklı birimlerde görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik öneriler, çalışan memnuniyetini artıracak uygulamalar ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlayacak konular ele alındı.

Toplantıda çalışanların talep, öneri ve beklentileri dinlenirken, karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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