Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik yangın farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi ile Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve yangın durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı ile katılımcıların yangınlara müdahale konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı