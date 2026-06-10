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Elazığ'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Elazığ'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
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Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda görev yapması için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı farkındalık oluşturuldu.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamak, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi. Hastane yönetimi tarafından organize edilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen proaktif çalışmalar ele alınırken, çalışanların karşılaşabileceği riskler, alınması gereken önlemler ve güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim programında, çalışanların iş yerinde sağlık ve güvenlik bilincinin artırılması, muhtemel iş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıklarına karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Katılımcılara, güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliği için uyulması gereken kurallar ve uygulanması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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