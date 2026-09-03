Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu eğitim düzenlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu eğitim düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki zararları ve bağımlılığın olumsuz etkileri ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca bağımlılıkla mücadele yöntemleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler ve toplumda farkındalık oluşturmanın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı