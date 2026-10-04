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Elazığ'da polis, KPSS'ye geç kalan adayları motosikletle sınav salonuna taşıdı

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Elazığ'da polis, KPSS'ye geç kalan adayları motosikletle sınav salonuna taşıdı
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Elazığ'da KPSS Ön Lisans Sınavı'na geç kalma tehlikesi yaşayan adaylar için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Ekipler, sınav merkezlerine ulaşmakta zorluk çeken veya geç kalan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü.

Elazığ'da KPSS Ön Lisans Sınavı'na geç kalma tehlikesi yaşayan adaylar için emniyet güçleri seferber oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Sınav merkezlerine ulaşmakta zorluk, kimlik unutma veya geç kalma riski yaşayan adayların yardımına ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu. Kent genelinde hazır bekleyen motorize ve asayiş ekipleri, sınava geç kalan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sınavlarına zamanında ve güvenli ulaşabilmeleri için ekiplerimiz sahadaydı. Güzergahlarda gerekli tedbirler alınırken, İHA'larımızla trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Yoğunluk yaşanan noktalara ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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